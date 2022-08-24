Мэрия Кургана заплатит сироте за моральные страдания

В Кургане суд взыскал с департамента финансов и имущества администрации города компенсацию морального вреда в пользу сироты. Оставшийся без попечения родителей курганец долго не мог получить полагающуюся ему квартиру. Только после того как за сироту заступилась прокуратура суд заставил чиновников предоставить сироте жилое помещение по договору найма. Однако решение долго не исполнялось и в сентябре 2020 года служба судебных приставов возбудила исполнительное производство.

«В связи с длительным неисполнением судебного акта, материальным истцом понесены моральные страдания, связанные с отсутствием собственного жилого помещения. В целях защиты прав гражданина зампрокурора области обратился в Курганский областной суд с исковым заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок», – рассказали в прокуратуре Курганской области. Теперь мэрия Кургана за счет бюджета города должна выплатить сироте 50 тыс. рублей.

Курган, Ольга Федорова

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