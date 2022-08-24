В Курганской области начнут быстрее переселять людей из ветхого жилья

Курганская область находится в числе регионов-лидеров по темпам переселения из аварийного жилья. Об этом сегодня в Кургане заявил председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

«Хочу сказать, что Курганская область, город Курган – у нас в передовиках в части переселения из аварийного жилья. Недавно Владимир Путин принял решение: программа будет продолжена, пока все граждане не будут переселены из аварийного жилья. Несмотря на санкции, сложности и события на Украине, работа будет продолжена», – сказал Степашин.

Вместе с губернатором Вадимом Шумковым он сегодня вручал ключи от новых квартир 10 семьям-участникам программы по переселению из ветхого и аварийного жилья. Людям предоставили квартиры в доме по адресу ул. Броневика, 2е. Скоро еще 14 квартир по этому же адресу примут новоселов-участников программы переселения.

Сергей Степашин сообщил, что Фонд развития территорий поддержит инициативу Вадима Шумкова по ускорению темпов реализации программы – средства, которые регион должен был получить только в 2024-2025 годах, будут выделены в 2023 году, а значит, семьи, которые стоят в очереди на переселение из ветхого жилья, смогут раньше отметить новоселье.

Всего в Курганской области с начала действия программы расселено 1488 человек из аварийного жилищного фонда площадью 24 тыс. 314 квадратных метров. До конца текущего года планируется расселить еще 150 человек из аварийного жилищного фонда площадью 3,6 тыс. квадратных метров. За 2023 год из аварийного жилищного фонда площадью 18,5 тыс. квадратных метров планируют расселить еще 1489 человек, – сообщили в пресс-службе правительства Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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