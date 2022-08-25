В Кургане без воды остались жилые дома и школы

В Кургане жилые дома, школы и магазин остались без холодного водоснабжения из-за аварии на сетях водопровода.

Как сообщили в компании «Водный союз», без воды остались объекты по следующим адресам:

– ул.К.Маркса,117, 123, 84 (школа №48), 86, 86А;

– ул.Кравченко,61, 92 (Метрополис);

– ул.Урицкого,124, 126, 128, 130, 134 (дс №115), 151,153 (школа №53),

– ТП №89.

Подвоз воды организован по адресу: ул.К.Маркса,86.

Курган, Ольга Федорова

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