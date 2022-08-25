«Да вы что творите-то?» – эксперт ОНФ жестко раскритиковал главу Кургана

Федеральный эксперт Общероссийского народного фронта Светлана Калинина раскритиковала благоустройство ЦПКиО в Кургане. В парк она пришла вместе с главой города Еленой Ситниковой и директором областного депстроя Ириной Саблуковой.

Как передает «Область-45», первое, что попалось на глаза Калининой, это обшарпанные сломанные скамейки возле центрального входа. Эксперт сказала, что они должны выглядеть как новые круглый год. «Ребята, нет мелочей, это ваш образ жизни. Скамейки с шатающимися палками сегодня, а завтра их отломят, потому что просто их хочется отломить. Бордюры местами тоже не утоплены возле детской площадки. И к вечеру мне покажите, как сгребли песок возле карусели. Берите грабли и к вечеру мне отчет», – заявила Калинина.

Также на потребовала предоставить ей документы на разрешение работы парка веревочных аттракционов, где она нашла нарушения в виде валяющейся проволоки. Кроме этого, эксперт отметила, что на территории слишком мало туалетов.

Отдельно Калинина раскритиковала тренажеры в ЦПКиО, которые несколько лет назад установили на средства Сбербанка. Сейчас все крепления давно расшатались и вот-вот развалятся, считает эксперт.

«Это игровое оборудование, а нужно профессиональное. Вон винт торчит уже, такого не должно быть. Примите меры, – отметила Калинина. –– Вы в одном месте делаете, а в другом в дырявой юбке ходите. Вы просто ждете еще денег. Так не работают».

После Светлана Калинина отправилась на площадку в парке аттракционов, где рассказала о трагедии, произошедшей в одном из российских регионов, где на ребенка упали незакрепленные качели. Девочка погибла. Такие же незакрепленные качели Калинина нашла и на курганской площадке ЦПКиО.

Эксперт потребовала немедленно убрать опасный объект. Мэр Елена Ситникова пообещала выполнить просьбу. Светлана Калинина возмутилась и состоянием скамеек в зоне аттракционов. Мимо одной она прошла, чуть задев ее рукой. Скамья рухнула.

«Да вы что творите-то? И это я просто мимо прошла. Кто-то сядет, она упадет. И все, травма у ребенка. А урны почему не закреплены? Крышка урны – это по горлу ребенка, как серпом. Сегодня же все исправить», – отчитала Калинина главу Кургана.

В Курган с ревизией эксперт приехала вместе с замглавы ФАУ «Проектная дирекция Минстроя России» Маргаритой Жарковой. В сопровождении чиновников они осмотрели ряд объектов благоустройства в областном центре.

Курган, Ольга Федорова

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