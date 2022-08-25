Курганские оккультисты попросились в РПЦ

Жители Кургана, практиковавшие чародейство и экстрасенсорику, попросились обратно в Русскую православную церковь. Об этом, подводя итоги двухлетней работы апологетического центра им. святителя Макария (Невского), сообщили в курганской епархии,

«Среди обратившихся в апологетический центр за помощью были люди с различными проблемами. Так, в 2021 году основным направлением было присоединение к Православной Церкви тех, кто ранее отпал от нее, был в других христианских конфессиях или в псевдохристианских сектах. В 2022 году люди преимущественно обращаются с тем, чтобы отказаться от занятий чародейством, экстрасенсорикой и иными оккультными практиками и вернуться в лоно Церкви», – рассказали в епархии. Там также выразили сожаление, что курганцы массово тянутся к различного вида экзотике, не осознавая, что за ней стоят «инфернальные силы». В пример в очередной раз был приведен фестиваль в Частоозерье, устроенный главой курганских единороссов. Депутатом Госдумы Александром Ильтяковым.

«Текущий год в стране объявлен Годом культурного наследия народов России. С этим связаны различные празднества, которые устраиваются, чтобы погрузить нас в атмосферу прошлого, продемонстрировать «веру предков». Этому рады неоязычники, так как у них появилась возможность выдать свои вымыслы за реальную историю прошлого. Примером может служить фестиваль в Частоозерье, посвященный неоязыческому божеству Купале. К сожалению, представители культуры с огромным удовольствием поддаются на разную экзотику, не вдаваясь в подробности, какие инфернальные силы стоят за такими мероприятиями. А потому религиозное просвещение наших граждан и обозначено как приоритетное направление работы нашего апологетического центра», – заявил председатель миссионерского отдела Курганской епархии и руководитель апологетического центра иерей Алексий Плохов.

Курган, Ольга Федорова

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