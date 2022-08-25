Губернатор Шумков встретился с новым главой Росгвардии УрФО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков 25 августа встретился с новым командующим Уральским округом войск нацгвардии РФ Сергеем Бойко. Шумков поздравил Бойко с назначением на должность и обсудил с ним задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

Во встрече также принял участие начальник территориального управления Росгвардии Андрей Быстров.

Курган, Ольга Федорова

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