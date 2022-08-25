Курганцы пожаловались на нашествие пауков (ФОТО)

Курганцы пожаловались на нашествие пауков. Об этом жители Зауралья сообщили в соцсетях. «В этом сезоне очень часто стали встречаться эти «тараканы», они везде. Пока копали огород встретили несколько штук (первое фото), остальных встречали ближе к ночи. По виду, они все разные. Опасны ли они?», – задают люди вопрос в группе «Инцидент Курган».

Пользователи признали в пауках на фотографии южнорусского тарантула и арахнида. «Тарантул наш, местный, опасен, но не смертелен. После укуса рекомендуется принять 1-2 таблетки Супрастина и обратится к врачу вместе с пауком. Но это не точно (я ре врач)», – написал Василий Крашаков.

«Ничего страшного, укус как пчела ужалила. С ними можно мирно уживаться, они жрут вредных для огорода мелких насекомых. Поначалу как-то жутковато, но потом привыкаешь и не обращаешь внимания. У меня такие были в огороде. Если такое соседство напрягает, мыльным раствором заливаются их норки и они гибнут», – успокаивает курганцев Александр Коротовских.

Курган, Ольга Федорова

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