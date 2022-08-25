На фестивале «День сырка» в Кургане рестораны приготовят 200 кг рыбы

В Кургане 3 сентября в ЦПКиО пройдет гастрономический фестиваль «День сырка». Шеф-повара ресторанов города приготовят около двухсот килограммов сырка, национальные блюда из рыбы, в том числе пирог с сырком по-кургански, и 5 тыс. порций зауральской ухи. Одним из зрелищных кулинарных событий станет жарка рыбы на большой сковороде – BigWok-сырок.

Для тех, кто любит готовить, пройдут гастрономические мастер-классы от курганских рестораторов. «Многие рестораторы города представят свои блюда на площадке фестиваля. Предусмотрена дегустация рыбы. В ярмарочных рядах можно будет купить вяленую, жареную, копченую рыбу, расстегаи с сырком и другую продукцию местных производителей, в том числе фермерскую. Одна порция ухи, один расстегай или жареный сырок с большой сковороды будут стоить по 50 рублей», – рассказали в мэрии Кургана.

Также в «День сырка» состоится второй чемпионат Кургана по рыболовному спорту «Курганская донка» с вручением наград победителям, торжественно подведут итоги конкурса на лучшее рыбное блюдо в кафе и ресторанах города Кургана.

Напомним, гастрономический фестиваль «День сырка» впервые прошел в 2019 году и сразу же занял третье место в финале всероссийского конкурса на получение национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards 2019», а сама рыба сырок попала на «Вкусную карту России». В 2020 году из-за пандемии фестиваль не проводился. В прошлом году «День сырка» прошел в сентябре и стал бронзовым призером в номинации «Лучшее событие в сфере гастрономического туризма» всероссийского конкурса.



Курган, Ольга Федорова

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