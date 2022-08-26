Прокуратура не дала мэрии Кургана выселить сироту из квартиры

В Кургане прокуратура заступилась за сироту, которую администрация города хотела выселить из квартиры. Мэрия обратилась в суд с иском о выселении с предоставлением другого жилья к 26-летней девушке. Сирота не имела постоянного источника дохода, поэтому долгое время не платила за жилье.

Однако суд в соответствии с заключением прокурора отказал администрации в удовлетворении требований. «Данный вывод суда основан на том, что оснований для расторжения договора специализированного найма и выселения не имеется. На момент рассмотрения дела в суде ответчиком приняты меры к погашению задолженности, проведена частичная оплата. А предоставляемое в замен жилое помещение не отвечало необходимым требованиям», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

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