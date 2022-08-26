В Кургане наркокурьер напал с ножом на спецназовца

В Кургане наркокурьер напал на полицейских с холодным оружием. ЧП произошло утром 24 августа года во время задержания мужчины, которого подозревали в сбыте наркотических средств. Закладчик оказал активное сопротивление и несколько раз ранил одного из сотрудников спецподразделения «Гром» двумя ножами.

«Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение областного центра, ему оказывается квалифицированная помощь, – рассказали в СУ СКР по Курганской области. – Нападавший задержан, ему предъявлено обвинение по ст.317 УК РФ».

Обвиняемый заключен под стражу. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Курган, Ольга Федорова

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