В Курганской области девочку убило молнией

В Зауралье девочку-подростка убило молнией. Трагедия произошла в Далматово 25 августа. Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Курганской области, по факту ЧП проводится проверка. В СК уточнили, что рядом с девочкой был еще один ребенок, он остался жив.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что оба ребенка из Катайска, выживший мальчик госпитализирован. «Девочку 13 лет убило, а мальчика помладше, что был рядом с ней, удалось спасти в больнице. По одной версии молнию притянул телефон, по другой дети стояли под деревом», – написал в группе «Типичный Катайск» Игнат Воронов.

Курган, Ольга Федорова

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