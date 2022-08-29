В Кургане силовики раскрыли похищение топиария

В Кургане полиция нашла похищенный с перекрестка улиц Гоголя и Савельева топиарий в виде зайца. Как выяснилось, в краже зайца причастны два подростка, проживающие неподалеку от места преступления. Выследить их удалось по камерам видеонаблюдения.

«По словам несовершеннолетних, они взяли фигуру зайца, чтобы сфотографироваться с ней, после чего планировали вернуть на место», – рассказали в УМВД по Курганской области. Там добавили, что проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о постановке подростков на профилактический учет в отдел полиции.

Курган, Ольга Федорова

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