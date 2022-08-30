Экс-владелец Курганмашзавода признался в хищении и раскаялся

Обвиняемый в особо крупном хищении бывший владелец и гендиректор машиностроительного холдинга «Концерн «Тракторные заводы»» (в который ранее входил «Курганмашзавод») Михаил Болотин раскаялся и признал вину. Между тем, как пишет «Коммерсантъ», следствие ФСБ по-прежнему настаивает на его содержании под стражей.

«61-летний миллиардер Болотин сидит в СИЗО уже 11 месяцев и все это время жалуется в Мосгорсуд на решения Лефортовского райсуда, периодически продлевающие ему избранную меру пресечения. В свою очередь, представитель следственного управления ФСБ РФ всякий раз поясняет, что Болотин обвиняется в особо тяжком преступлении (ч. 4 ст. 160 УК – растрата), а учитывая грозящий ему десятилетний срок может воспрепятствовать расследованию, уничтожив, например, улики по делу или оказав давление на свидетелей», – пишет издание.

Аргументы ФСБ всегда признавались обоими судами более весомыми, однако последний спор о мере пресечения, случившийся на днях в Мосгорсуде, едва не переломил весь ход процессов в пользу арестанта.

Случилось это после того, как адвокат Михаила Болотина Светлана Чиркова, изложив уже знакомые сторонам по делу доводы, неожиданно добавила, что ее клиент признал хищение, раскаялся и взял курс на «активное сотрудничество со следствием».

Последнее обстоятельство, по мнению защиты, указывало на необходимость перевода Болотинапод домашний арест.

Однако представитель ФСБ пояснил суду, что не может согласиться с адвокатом из-за денег, которые ее раскаявшийся клиент так и не вернул. Речь в уголовном деле шла о 90 млн руб., которые освобожденный из-под стражи Болотин мог использовать для организации своего побега за границу.

Напомним, в конце сентября прошлого года сотрудники ФСБ задержали, привезли в Москву и добились арестов сразу трех бывших руководителей машиностроительного холдинга КТЗ, состоявшего из 18 предприятий, выпускавших тяжелую технику для Минобороны, горнодобывающей и нефтегазовой промышленности, железных дорог, строительства и сельского хозяйства. По версии следственного управления ФСБ РФ, инкриминированное им хищение было совершено в 2014-2015 годах. Минобороны тогда выделило КТЗ 5,2 млрд руб. на проектирование и производство опытных образцов бронетранспортеров и боевых машин пехоты под шифром «Курганец». Изготовить легкую бронетехнику предполагалось на входившем в концерн Курганском машиностроительном заводе, а оснастить их броней и динамической защитой – в московском НИИ стали.

При этом часть выделенных на броню средств пропала. НИИ перевел полученный аванс в качестве займа не имеющей отношения к машиностроению компании, а после еще нескольких сомнительных трансакций деньги осели на счетах небольшой частной фирмы, аффилированной, как полагает ФСБ, с тремя обвиняемыми по делу. Они якобы «обналичили, присвоили и использовали средства по собственному усмотрению».

Госконтракт на бронетехнику был сорван, а осенью 2017 года, когда планировался запуск боевых машин в серию, выяснилось, что КТЗ погряз в долгах и едва держался на плаву.

Курган, Ольга Федорова

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