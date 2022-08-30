На мусорном полигоне в Зауралье мужчину убило контейнером

В Курганской области произошло ЧП на ТБО в Шумихинском районе.

«Вечером 19 августа водитель автомобиля КамАЗ одной из компаний, занимающейся обработкой и утилизацией отходов, совместно с наемным рабочим осуществляли выгрузку бытовых отходов из мусоровоза. Не убедившись в отсутствии людей около мусоросборного контейнера, водитель стал закрывать крышку контейнера, которой придавило находящегося рядом мужчину», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Пострадавший был госпитализирован, однако от полученных травм через несколько дней скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Курган, Ольга Федорова

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