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Вторник, 30 августа 2022, 10:49 мск

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В курганском медколледже произошел несчастный случай

В юргамышском филиале «Курганского базового медицинского колледжа» произошел несчастный случай.

«При выполнении работ по выкашиванию травы на территории филиала работник предприятия получил тяжелые повреждения, относящиеся по степени тяжести к тяжелым», – говорится на сайте госинспекции труда в Курганской области. В ведомстве не смогли оперативно сообщить детали ЧП, «Новый День» направил в ведомство официальный запрос.

Курган, Ольга Федорова

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