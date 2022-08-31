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Среда, 31 августа 2022, 08:56 мск

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Житель Шадринска призывал к расправе над чиновниками и депутатами

В Курганской области ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Шадринска. Мужчина подозревается в публичных призывах к экстремистской деятельности. Противоправные высказывания он публиковал в Интернете.

«Фигурант размещал в социальной сети «ВКонтакте» материалы с призывами к осуществлению насильственных действий (убийств) в отношении сотрудников администрации Шадринска, а также депутатов Госдумы РФ», – сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 280 УК России. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Шадринск, Ольга Федорова

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