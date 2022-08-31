Курганские следователи накрыли межрегиональную банду дистанционных мошенников

Курганский следственный комитет завершил расследование нескольких уголовных дел о хищениях денег с банковских счетов граждан.

Четверо молодых людей, один из которых несовершеннолетний обирали людей с помощью онлайн-сервиса поиска автомобильных попутчиков. Мошенники размещали предложения о фиктивных поездках, а когда жертва связывалась с ними, убеждали ее продолжить общение в мессенджер.

«Уже в мессенджере они предлагали «попутчикам» произвести интернет-платеж через отправленную фишинговую ссылку на сайт-двойник официального сайта онлайн-сервиса. Когда люди переходили по этой ссылке обвиняемые получали данные банковских карт и возможность распоряжения денежными средствами на их счетах», – рассказали в СУ СКР по Курганской области.

В зависимости от участия и роли каждого фигуранты обвиняются в совершении 13 преступлений, предусмотренных п. «а» ч.4 ст.158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета). Всего за указанный период ими было похищено более 400 тыс. рублей.

Личности злоумышленников были установлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками отдела «К» БСТМ УМВД России Курганской области. Следственные действия по уголовному делу проводились на территории 9 субъектов России, поскольку все обвиняемые, а также потерпевшие являются жителями разных регионов страны.

«В ходе предварительного следствия с обвиняемым из Тюменской области было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. В совершении нескольких аналогичных преступлений обвиняются участники еще одной установленной организованной группы, жители Белгорода и Саранска. Их незаконная деятельность была пресечена правоохранителями в сентябре 2021 года. В рамках расследования вышеуказанных уголовных дел все обвиняемые дали признательные показания, а также приняли меры к возмещению причиненного гражданам ущерба», – сообщили в СК. В ближайшее время уголовные дела будут рассмотрены судом по существу.

Курган, Ольга Федорова

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