Курганские депутаты предлагают принять закон о выплатах для школьников на 1 сентября

Курганские депутаты выступили с инициативой утвердить новое денежное пособие для всех россиян. Прооект федерального закона «О ежегодной выплате в связи с началом учебного года» разработали и уже направили на рассмотрение в областную думу члены фракции ЛДПР Юрий Ярушин и Ольга Дружинина.

Законопроект направлен на оказание финансовой помощи родителям в процессе сбора детей в школу. В пояснительной записке указано, что бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 30 тысяч рублей. При этом в сегодняшних экономических условиях многие граждане потеряли работу, лишились привычного дохода и испытывают серьезные финансовые затруднения.

«В целях поддержки семей законопроектом предусматривается предоставление родителям (опекунам, попечителям) права на получение ежегодной денежной выплаты в связи началом учебного года в размере 15 тыс. рублей на каждого ребенка. Законопроектом предусмотрена ежегодная индексация данной выплаты, что позволит сохранить ее покупательную способность», – говорится в пояснительной записке.

Начать выплачивать пособия предлагается со следующего года. Финансирование – из федерального бюджета. Численность школьников, по оценке авторов документа, в 2023 году составит 18,8 млн человек. «В случае если за выплатой обратятся все, имеющие на это право родители, опекуны и попечители, то дополнительные расходы федерального бюджета могут составить 282 млрд рублей в год», – подсчитали в ЛДПР.

Курган, Ольга Федорова

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