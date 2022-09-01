В Курган пришла аномальная жара

В Курганскую область пришла аномальная жара. По 3 сентября в регионе ожидается теплая погода со среднесуточными температурами воздуха выше нормы на 7 градусов и более.

«Днем 2 сентября местами по Курганской области ожидается сильная жара с температурами воздуха 36-37 градусов», – сообщает Курганский ЦГМС. Также в Зауралье сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс горимости леса), по крайнему западу – чрезвычайная пожарная опасность (5 класс горимости леса).

Курган, Ольга Федорова

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