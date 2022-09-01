Курганский депутат Ильтяков не произнес ни одного слова в Госдуме

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков за весеннюю сессию не произнес ни одного слова в ходе заседаний нижней палаты парламента. Об этом сообщается в исследовании «Центра политической конъюнктуры». Ильтяков вошел в список из 127 депутатов-молчунов, которые ни разу не выступали на заседаниях.

Второй курганский депутат Сергей Лисовский не только вошел в список «говорящих» депутатов, но и попал в рейтинг депутатов с наиболее содержательными выступлениями.

Курган, Ольга Федорова

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