Глава МЧС Куренков вручил награды курганским спасателям

В Зауралье 1 сентября побывал глава МЧС России Александр Куренков. В Кургане министр вручил награды сотрудникам курганского ГУ МЧС, проявившим себя при ликвидации пожаров на территории региона. Семь человек были отмечены за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях.

Также Куренков осмотрел перспективные образцы специальной техники местных производителей и обсудил вопросы взаимодействия с руководителями предприятий.

Среди представленной продукции особый интерес у министра вызвала техника высокой проходимости и маневренности. Вездеход «Бурлак» с медицинским модулем предназначен для транспортировки и лечения пациентов в труднопроходимых и отдаленных регионах, отличается большим запасом автономности и упрощенной системой обслуживания при низких температурах и различной погоде. Колесный снегоболотоход FENIX способен преодолевать препятствия высотой до 90 сантиметров, транспортировать грузы и оборудование массой до 700 кг в непроходимой болотистой местности и на бездорожье со снежным или грунтовым покрытием. Помимо этого, рассмотрены усовершенствованные образцы пожарной автоцистерны, автонасосной станции и насосно-рукавного автомобиля, которые выполнены из коррозионностойких материалов.

Александр Куренков отметил, что техническое переоснащение является одной из приоритетных задач для ведомства. «Мы открыты к предложениям в данном ключе, внимательно изучаем разработки российских производителей, которые направлены на повышение эффективности работы наших подразделений», – цитирует слова Куренкова пресс-служба МЧС России.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»