В Кургане закрывают движение по двух перекресткам в центре города

В Кургане в связи с ремонтом на десять дней закроют движение на двух перекрестках в центре города.

«С 23 часов 2 сентября до 23 часов 12 сентября закрыт для движения перекресток ул. Ленина – ул. М. Горького. С 8 часов 4 сентября до 6 часов 15 сентября будет закрыт для движения перекресток ул. Пролетарская – ул. М. Горького. Общественный транспорт временно изменит движение», – сообщили в администрации Кургана.

Движение автобусов будет осуществляться по улицам:

– № 378 – ул. Советская, Пролетарская, Куйбышева, Красина, площадь им. Слосмана и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– № 42 – ул. Советская, Савельева, Гоголя, Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– № 304 – ул. Пролетарская, К. Маркса, Ленина и далее по маршруту в прямом и обратном направлении;

– №№ 13, 36, 318, 320, 321, 331, 396 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Советская, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– № 363 – ул. Куйбышева, Пролетарская, Советская, Савельева, Гоголя и далее по маршруту;

– №№ 5, 327, 388 – ул. Куйбышева, Блюхера, Советская, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– №№ 307, 403 – ул. К. Маркса, Блюхера, Советская, Савельева, Гоголя и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– №№ 6, 306, 316, 324 – ул. Гоголя, Савельева, Советская, Пролетарская, Куйбышева и далее по маршрутам в прямом и обратном направлении;

– № 75 на 3 сентября 2022 года – ул. Гоголя, Пролетарская, Советская, Блюхера, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении. С 4 сентября 2022 года – ул. Гоголя, Пролетарская, К. Маркса, Савельева, Советская, Блюхера, Куйбышева и далее по маршруту в прямом и обратном направлении.

Курган, Ольга Федорова

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