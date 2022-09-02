Жители Кургана четыре месяца сидят без горячей воды

Жители Кургана жалуются на продолжительное отсутствие в домах горячей воды. Об этом они сообщают в социальных сетях и просят чиновников вернуть водоснабжение хотя бы до наступления морозов.

«Просто крик души. Я проживаю по адресу Куйбышева, 146. С 11 мая 2022 года нам отключили горячую воду, планово. Но вот уже 2 сентября, а воды горячей нет. Я обратилась в государственную жилищную инспекцию, мне отписались, что выдано предостережение ПАО «КГК». Позвонила в Тепловые сети. Там мне ответили, что ведутся работы, сроков нет. На вопрос дадут ли горячую воду хотя бы до морозов, ответили: «возможно». Понимаю, что в прокуратуру писать смысла нет. Потому что также будет отписка, как и от инспекции. Может тогда президенту или полпреду», – написала в группе «Реальный Курган» ВКонтакте Олеся Родионова.

«По Куйбышева, 92 также ситуация», – добавила Олька Кошкина.

«У нас на Дзержинского второй месяц воды горячей воды нет и, судя по раскопкам в районе Некрасова, её долго ещё по-прежнему видимому не будет, такое чувство, что там вообще ничего не делается, или попросту забыли», – сообщает Татьяна Флягина.

В администрации Кургана не смоги оперативно ответить на претензии жителей. В мэрии заявили, что направили обращение в департамент ЖКХ для подготовки разъяснений.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»