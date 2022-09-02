Курганская епархия попросила у патриарха денег

Курганская епархия пожаловалась патриарху Московскому и всея Руси Кирилл на материальные сложности, связанные с реставрацией храмов, являющихся объектами культурного наследия.

Об этом курганские священнослужители доложили в епархиальном отчете. В ответ патриарх сообщил, что окажет содействие, правда не уточнил, какое.

«Мною поручено финансово-хозяйственному управлению Русской православной церкви изучить возможности оказания поддержки. При этом, учитывая, что в любом случае средств, выделяемых на федеральном уровне, не может быть достаточно, источниками финансирования могли бы стать попечительские советы или фонды, учреждаемые на уровне митрополий», – сообщается в резолюции патриарха Кирилла, положенной на годовом отчете Курганской епархии.

Напомним, в Курганской области в 2019 году был создан благотворительный Фонд «Чимеевская святыня», который меньше чем за три года собрал средства на строительство храма Казанской иконы Божией Матери в Казанском Чимеевском мужском монастыре. Новый храм был построен по подобию утраченной из-за пожара в 2019 году церкви.

Курган, Ольга Федорова

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