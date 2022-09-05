В Зауралье мошенники выдают себя за судебных приставов

В Курганской области появились мошенники, которые представляются судебными приставами. Они рассылают должникам поддельные уведомления с требованием погасить долги.

Так, например, руководителю одного из крестьянско-фермерских хозяйств Макушинского района на электронную почту пришло письмо с информацией о наличии задолженности и мерах принудительного характера в виде ограничения в праве выезда за пределы России. Проверив информацию, судебные приставы установили, что письмо – мошенническое, а отправитель, чьи данные были указаны в сообщении, не работает в службе.

«Сотрудники УФССП призывают зауральцев проявлять бдительность при поступлении подобных электронных сообщений, не переходить по ссылкам, не загружать неизвестные файлы, не передавать мошенникам свои личные персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах, и не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций», – обратились к населению в УФССП по Курганской области.

Там рекомендуют внимательно изучить адреса официальных сайтов службы судебных приставов и ее территориальных органов во избежание использования поддельных сайтов, предлагающих узнать о наличии задолженностей. Поддельные сайты могут копировать дизайн официального сайта ФССП России и интерфейс сервиса «Банк данных исполнительных производств». Разночтения с официальным и поддельным адресом может быть минимальным и отличаться одним знаком.

«Важно помнить, что уведомление о возбуждении исполнительного производства направляется гражданам почтой либо в личный кабинет на портале Госуслуг, в случае подачи пользователем соответствующего заявления о направлении ему юридически значимых уведомлений в электронной форме», – добавили в УФССП.

Курган, Ольга Федорова

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