В Кургане перенесли сроки ремонта Чеховского моста

В Кургане задерживается ремонт Чеховского путепровода. Как сообщили в мэрии города, первые торги по определению подрядчика были признаны несостоявшимися, сейчас ведется подготовка к повторному выставлению документов по ремонту на аукцион.

«Ремонт Чеховского путепровода будет синхронизирован с другими ремонтами городских транспортных развязок. В том числе, как мы уже неоднократно писали, он начнется только после окончания работ на Некрасовском путепроводе», – рассказали в департаменте развития городского хозяйства.

Там добавили, что ремонт Чеховского моста начнется в следующем году. Изначально в проекте контракта было указано, что работы на путепроводе стартуют 12 сентября 2022 года и заканчиваются 30 ноября 2023 года.

«Сейчас в городе остается в работе Некрасовский путепровод. На прошлой неделе подрядчик открыл для движения легковых автомобилей вторую полосу. Вчера была снята опалубка на цоколе под барьерное ограждение со второй стороны путепровода. В течение ближайших трех дней рабочие будут переставлять и собирать оставшуюся часть ограждения. Также сегодня подрядчик должен завершить демонтаж остатков шкафной стенки со стороны пр. Машиностроителей, после чего рабочие приступят к армированию и устройству опалубки», – сказали в администрации города.

Курган, Ольга Федорова

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