Депутат Госдумы призвал курганцев не роптать

Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков назвал Зауралье лучшим регионом страны и призвал земляков смотреть на жизнь с позитивом. Пост, в котором прозвучал этот призыв, посвящен ремонтным работам, из-за которых в областном центре перекрыты улицы.

«Конечно напрягает, что перекрыты многие дороги и мосты, но всё это временные трудности. Зато вся наша область и областной центр становятся краше, комфортнее и уютнее для жизни нас и подрастающих поколений, – написал Ильтяков. – Уважаемые земляки, мы живём в лучшей стране мира в лучшей области страны и всё у нас будет хорошо. Не стоит роптать на временные трудности. Нужно только верить в себя, быть позитивно настроенным и верить в лучшее развитие нашей страны».

Таким образом Ильтяков отреагировал на многочисленные жалобы, которые жители Кургана оставляют в социальных сетях. Люди выражают недовольство автомобильными пробками и тем, что приходится менять привычные маршруты. Многие пишут, что из-за ремонтных работ постоянно опаздывают на работу.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»