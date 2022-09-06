Курганские чиновники пожертвовали 3 млн рублей детям Донбасса и малоимущим

Сотрудники правительства Курганской области пожертвовали деньги детям из Луганской народной республики. Об этом в своем телеграм-канала сообщил губернатор Вадим Шумков.

«Традиционно коллеги из правительства направляют часть своих зарплат на помощь тем, кому она необходима. В этом году собрали 3 млн рублей. Средства пойдут на приобретение школьных принадлежностей для ребятишек из ЛНР, отдохнувших в Курганской области, а также на сборы в школу для ребятишек из малообеспеченных семей нашего региона», – заявил Шумков.

Курган, Ольга Федорова

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