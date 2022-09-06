Курганских алкоголиков зазывают на прием к психиатрам

Для жителей Курганской области, страдающих алкогольной зависимостью, проведут открытые приемы врачей психиатров-наркологов. Взрослые и подростки, желающие отказаться от пагубной привычки, смогут получить консультацию по этому вопросу.

«9 сентября с 10 до 16 часов в Кургане и в Шадринске пройдут открытые амбулаторные приемы. В Курганском областном наркологическом диспансере (ул. Кирова, 78) прием проведет главный внештатный специалист-нарколог департамента здравоохранения Курганской области Павел Подорванов. В Шадринском филиале КОНД (ул. Герцена, 30-а) прием проведет заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Светлана Воротникова», – сообщили в курганском правительстве.

Также 9 сентября с 10 до 14 часов будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики и медпомощи больным алкоголизмом.

«Задать вопросы специалистам и получить консультацию можно по номерам в Кургане: 8(3522) 46-61-01 – телефон горячей линии; 8(3522) 46-64-54 – телефон доверия для несовершеннолетних; 8(3522) 42-85-90 – анонимный телефон бесплатного консультирования. Телефон горячей линии в Шадринске – 8(35253) 3-71- 02», – уточнили в правительстве.

Все мероприятия пройдут в рамках акции «Зауральцы – против алкоголя», приуроченной к Всероссийскому Дню трезвости.

Курган, Ольга Федорова

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