В центре Кургана жилые дома, школы и детский сад остались без холодной воды

Центр Кургана из-за аварии на сетях водопровода остался без холодной воды. По информации АО «Водный Союз» подача водоснабжения ограничена по адресам:

ул.К.Маркса,48, 84 (школа №48), 86, 86А, 90, 96, 117, 127, 129, 131.

ул.Кравченко,61, 92.

ул.Урицкого,124, 126, 128, 130, 134 (д/с №115), 151, 153 (школа №53); т/п №55, 56, 66, 89.

Курган, Ольга Федорова

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