В Кургане ищут пропавшего подростка. Вечером 6 сентября 2022 года 13-летний мальчик ушел из дома, расположенного в поселке Теплый Стан, и до настоящего времени не вернулся.

Родственникам о месте его нахождения ничего неизвестно. «Ранее ребенок неоднократно из дома уходил и находился в близлежащих населенных пунктах», – сообщили в СУ СКР по Курганской области. По факту безвестного исчезновения 13-летнего мальчика следственный комитет начал проверку. Граждан, которым известно местонахождение ребенка просят позвонить в СК по телефонам: 8-905-853-50-01, 8(3522)43-98-17.

Фото – сайт СУ СКР по Курганской области

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»