«Говорящий чебуратина»: ответы курганских чиновников в соцсетях стали мемом (ФОТО)

Глава Кургана Елена Ситникова, которую губернатор Шумков просил «почётче регулировать вопросы ремонта» (в том числе организационно и информационно), никак не может наладить нормальную коммуникацию с жителями города.

Курганцы жалуются на то, что в мэрии не дают разъяснений по теме дорожных ремонтов. Горожане даже создали мем про чиновников, которые на вопросы в соцсетях отвечают одной заученной фразой: «Информация по данному обращению передана в профильный департамент. Ответим дополнительно».

Именно такой комментарий был оставлен администрацией города под постом, в котором жители жаловались на перекрытые из-за ремонта дороги.

«Посмотрите на карту перекрытых дорог. Каким чудом люди, живущие на Тюнина, должны попадать на работу? Особенно касается тех, кто работает за некрасовским мостом. Почему перекапывают половину центрального района, а работы ведутся только на одном маленьком участке? А порой вообще не какие работы не происходят!.. Я человек, который всегда радуется, когда в город благоустраивают, ремонтируют. Я никогда не критиковал ремонтные работы, так как это все делается для нас. Но в данный момент происходит то, от чего даже у меня, очень позитивного человека горит!», – написал в группе «Интересный Курган» в ВКонтакте житель Кургана.

На это чиновники мэрии выдали шаблонный ответ: информация передана в профильный департамент. Чем вызвали раздражение у комментаторов.

«Опять ты, говорящий чебуратина? Поздравляю, твои ответы стали мемами как коты Наташи», – написал Игорь Москвин. Ниже горожане опубликовали картинки, высмеивающие сотрудников администрации Кургана.

Курган, Ольга Федорова

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