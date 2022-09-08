Жители Кургана отправили чиновникам коллективную жалобу на тараканов

Жителей нескольких домов в центре Кургана атаковали тараканы. Как сообщает телеканал «Область 45», насекомые расплодились по адресам ул. Гоголя, 36 и 38 и ул. Кирова, 80.

Жители подозревают, что во всем виновата пекарня, расположенная в одном и зданий, однако директор предприятия уверяет, что общепит ни при чем – бизнес существует уже не первый год, а с тараканами столкнулись только сейчас. В пекарне предполагают, что причина заключается в старости дома.

Жители и бизнесмены пытались решить проблему совместно. Провели дезинфекцию, но после нее стало только хуже – тараканы выползли наружу. Сейчас жильцы планируют обратиться за помощью в госструктуры.

«Я ходила, собирала подписи жителей своего дома, в соседний дом и на Кирова, 80. Мы отправили коллективно подписанное обращение во все инстанции, где только можно», – рассказала жительница Анастасия Роменская.

Пока успели обработать только 12 квартир. Чтобы провести полную обработку дома, хозяевам нужно покинуть свои жилища на сутки, но такая возможность есть не у всех.

Курган, Ольга Федорова

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