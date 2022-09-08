В Кургане возбудили уголовное дело из-за травмирования ребенка в ТЦ

В Кургане возбудили уголовное дело из-за травмирования малолетнего ребенка в ТЦ «Гиперсити». «По результатам процессуальной проверки дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», – сообщили в СУ СКР по Курганской области.

Инцидент произошел вечером 6 августа 2022 года. Двухлетнему ребенку зажало ногу в крутящейся двери ТЦ. В соцсетях родственники ребенка уточняли, что у мальчика перелом стопы и ссадины.

«В результате произошедшего мальчик получил травмы. Следствием установлено, что травмированные произошло по причине ненадлежащего технического состояния автоматических револьверных дверей», – заявили в СК. В ведомстве добавили, что в рамках расследования будут установлены лица, ответственные за содержание входных групп торгового центра, следствием будет дана юридическая оценка их действиям (бездействию).

Курган, Ольга Федорова

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