Пьяный курганец с пистолетом напал на водителя

В Курганской области будут судить за разбой 25-летнего жителя села Белозерское. В ночь на 30 июля пьяный мужчина сел за руль ВАЗ-2108, а потом угрожая пистолетом заставил остановиться попутную машину и потребовал от водителя отдать ему имеющиеся ценности.

«Не найдя в автомобиле потерпевшего какого-либо ценного имущества, злоумышленник скрылся с места преступления. После сообщения о разбойном нападении курганец был задержан экипажем ДПС. Когда инспектор потребовал остановить движение автомобиля и пытался заглушить двигатель, мужчина повернул ключ зажигания и протащил инспектора за движущимся автомобилем на значительное расстояние, причинив телесные повреждения», – рассказали в СУ СКР по Курганской области.

Пьяного разбойника удалось остановить силами дежурного экипажа. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162, ч.1 ст.264.1, ч.2 ст.318 УК РФ. В скором времени его рассмотрит суд.

Курган, Ольга Федорова

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