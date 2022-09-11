Жители Кургана не идут на выборы депутатов гордумы

Жители Кургана не интересуются довыборами депутатов в городскую думу. На 12 часов 11 сентября явка в областном центе составила 3,5 процента. Это самый низкий показатель из трех муниципалитетов Зауралья, в которых сегодня проходят дополнительные выборы.

По данным регионального избиркома, в целом явка на выборах выборных лиц местного самоуправления Курганской области составила 4,15%. Проголосовали 1889 избирателей.

В Катайске явка составила 5,42%, в Шадринске – 9,02%.

Напомним, в единый день голосования – 11 сентября 2022 года – в Курганской области проходят три избирательные кампании. В Кургане это дополнительные выборы депутатов гордумы по одномандатным избирательным округам №1 и №6. Места в гордуме освободились после ухода Сергея Руденко и Сергея Бардина (его лишили мандата из-за неточных сведений в декларации о доходах).

Также довыборы проходят в гордуме Шадринска (по одномандатным округам №11, №18). Мандаты здесь освободились после смерти депутата Татьяны Глоткиной и сложения депутатских полномочий с Валерия Мурзина, который так же как его коллега из Кургана допустил ошибки в декларации.

В Катайске дополнительные выборы депутатов гордумы проходят по одномандатным округам №4, №5, №11.

С 8 утра в регионе начали работу 30 избирательных участков: 23 – в Кургане, четыре – в Шадринске и три в Катайске.

Курган, Ольга Федорова

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