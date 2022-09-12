В Кургане и Шадринске при сверхнизкой явке победили единороссы

На дополнительных выборах депутатов городских дум Кургана, Шадринска и Катайска проголосовало всего 3082 человека. Явка составила 6,78 процентов. Как сообщили в региональном избиркоме, самая низкая явка была на довыборах депутатов гордумы Кургана – 5,2% (проголосовали 2025 избирателей). В Шадринске проголосовал 741 человек (явка 17,05), в Катайске на участки пришли лишь 316 избирателей (явка 14,39%).

Очевидно, что интерес жителей Зауралья к выборам местного уровня стремится к нулю. Активное участие в голосовании принимают лишь представители «Единой России», что обеспечивает победу кандидатам от партии власти.

В итоге все семь мандатов достались ЕР. В Кургане наибольшее число голосов набрали гендиректор завода «Кургансельмаш» Кирилл Гринюк (округ №1) и топ-менеджер сервиса заказов такси «Максим» Алексей Маркин (округ №6).

В Шадринске победили замдиректора АО «ШААЗ» Георгий Поляков (округ№11) и директор ГБПОУ «ЗКФКиЗ» Сергей Аксенов (округ№18). В Катайске – директор ДЮСШ Игорь Галченко (округ№11), завсектором МУ «Центр русской культуры» Елена Зеленина (округ№4) и директор МУ «Центр русской культуры» Наталья Телякова (округ№6).

Курган, Ольга Федорова

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