Курганских чиновников заставили переустановить водоразборные колонки

Администрация Макушинского округа Курганской области нарушала прав граждан на получение коммунальной услуги по водоснабжению. Водоразборные колонки на одной из улиц райцентра установлены слишком далеко от жилых домов.

«Прокурор района направил исковое заявление в суд о признании бездействия администрации Макушинского муниципального округа незаконным и возложении обязанности по установке водоразборной колонки в соответствии с техническими нормами и правилами в радиусе не более 100 метров от домов потребителей», – сообщили в прокуратуре Курганской области.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле в прокуратуре района.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»