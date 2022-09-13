Озвучен список продуктов, сильнее всего подорожавших за год в Зауралье

За год в Курганской области больше всего подорожал сахар-песок. По данным Свердловскстата, килограмм сахара в августе 2022 года составила 74,79 руб., что на 44,82 процента выше, чем в августе 2021 года. Почти на 34% подорожали за год яблоки, на 30,6% вырос в цене рис, на 24,5% – соль, на 22,7% – говядина.

Между тем, есть продукты, которые за год подешевели. Например, сейчас килограмм белокочанной капусты стоит 23 рубля, что на 40,6% меньше, чем год назад. Также на 11% снизились цена на морковь и картофель.

Курган, Ольга Федорова

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