С начала года в Зауралье умерло в 2 раза больше человек, чем родилось

За семь месяцев 2022 года в Курганской области скончался 7561 человек. За тот же период в регионе родилось 3717 человек Таким образом естественная убыль населения за два месяца составила 3844 человека, – сообщает Свердловскстат. В прошлом году из-за пандемии показатель убыли населения был выше: минус 4348 человек.

Также в службе статистики отметили, что с января по июль курганцы чаще разводились, чем вступали в брак – на 2229 свадеб приходится 2348 разводов (на 119 больше). В 2021 году разрыв был меньше – число разводов превышало число браков всего на 73.

Курган, Ольга Федорова

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