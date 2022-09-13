Курганцы массово идут в банки с просьбой реструктуризировать кредит

Жители Курганской области в массовом порядке обращаются в банки с просьбой изменить условия уже взятых кредитов. С марта по июль 2022 года банки реструктурировали 2,4 тыс. кредитов, общая задолженность по которым составила 689 млн. рублей. Чаще всего зауральцы меняли условия потребительских кредитов. На реструктуризацию такого вида задолженности пришлось 57% от общего количества удовлетворенных заявок, на втором месте кредитные карты – 35%. Реже всего жители региона меняли условия кредитования по ипотеке – 5% и автокредитам – 2,6%.

Также зауральцы пользуются правом на кредитные каникулы. За пять месяцев 284 жителя региона получили отсрочку по платежам на общую сумму 104 млн. рублей.

«Если у человека есть несколько кредитов, взятых до 1 марта 2022 года, он вправе уйти на кредитные каникулы однократно по каждому из них. Отсрочка по платежам дает некую передышку от долговой нагрузки. Это позволит заемщику улучшить свое финансовое положение и вернуться в график платежей, не ухудшив при этом кредитную историю», – говорит управляющий Отделением Курган Банка России Евгений Немчинов.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»