Курганский завод подарил Владиславу Третьяку статую вратаря, похожего на маньяка

Зауральский завод Дмитрия Парышева «Курганстальмост» подарил президенту Федерации хоккея России Владиславу Третьяку статую хоккейного вратаря. Фигуру установили в «Парке легенд» перед Музеем хоккейной славы в Москве, – сообщает Sports.ru.

Раньше вратарь стоял у Ледового дворца имени Н.В. Парышева в Кургане. В 2018 году там проходили соревнования «Русская классика ВХЛ», на которых присутствовал сам Владислав Третьяк. По словам представителя компании «Курганстальмост», которого цитирует телеграм-канал «Лампа», президент Федерации хоккея России сделал со скульптурой вратаря очень много снимков.

«Он улыбался, хихикал и очевидно ему понравился этот железный. Не похожий на него, но тем не менее, вратарь», – сказала официальный представитель ЗАО «Курганстальмост» Евгения Капишева. На заводе сделали вывод, что Третьяку понравилась статуя и подарили ее хоккеисту на 70-летний юбилей.

Пользователи соцсетей активно обсуждают курганский презент. Люди отмечают, что вратарь очень похож на героя фильма ужасов «Пятница 13-е» и немного на Ганнибала Лектера из «Молчания ягнят».

Курган, Ольга Федорова

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