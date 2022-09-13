В Кургане будут судить банду сутенеров, работавших с несовершеннолетними

В Кургане будут судить 13 членов преступной группы, обвиняемых в организации занятия проституцией с участием несовершеннолетних. Банда сутенеров орудовала в Зауралье с 2014 года по 2021 год. Злоумышленники создали несколько фирм по оказанию платных интимных услуг, в которых работали в основном девушки, не достигшие 18 лет.

«Следствию удалось установить более 20 эпизодов преступной деятельности обвиняемых, большая часть из потерпевших по уголовному делу являлись несовершеннолетними, попавшими под влияние злоумышленников, обещавших девушкам их дальнейшее более благополучное существование», – рассказали в СУ СКР по Курганской области.

Членов группы обвиняют по ч.3 ст.240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего), п.«б,в» ч.2 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних, с применением насилия).

Преступная деятельность банды была выявлена и пресечена следственно-оперативной группой, в состав которой вошли следователи СКР и сотрудники ОБОП УУР УМВД России по Курганской области.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»