В Кургане на детской площадке умерла девушка

В Кургане на детской площадке дома №5 по ул. Свердлова обнаружен труп девушки. Об этом очевидцы сообщают в социальных сетях. «По предварительным данным во дворе улицы Свердлова на детской площадке скончалась молодая девушка, еще одну девушку увезла реанимация», – сообщает паблик «Типичный Курган» в ВКонтакте.

Комментаторы уточнили, что вторая девушка не пострадала. «Вторая здоровая. Реанимация когда приезжала просто время смерти зафиксировали. Вторую в полицию забрали. А в домике этом постоянно сброд всякий сидит. То курят, то пьют, ещё и шприцы бывает валяются», – написала под постом Лиза Далль.

Одни пользователи выдвинули версию о том, что причиной смерти стала передозировка наркотиков, другие призвали не делать поспешных выводов. «Может это какие-то осложнения постковидные например тромбы», – предположила Феридэ Намазова.

Фото – группа «Типичный Курган» в ВКонтакте

Курган, Ольга Федорова

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