Курганских чиновников будут судить за халатность, из-за которой пострадал ребенок

Из-за халатности, допущенной чиновниками в курганском городе Шумиха пострадал ребенок. Мальчик упал с третьего этажа недостроенного дома на ул. Белоносова. Строительство объекта было приостановлено и прокуратура возложила на муниципалитет обязанность по его консервации, чтобы ограничить на территорию доступ посторонних лиц. Однако, никаким мер в районной администрации не приняли.

«В результате, в апреле текущего года восьмилетний мальчик вместе с друзьями беспрепятственно прошел на стройку, где упал с лестничной площадки третьего этажа, получив тяжкие телесные повреждения», – сообщили в прокуратуре Курганской области. Надзорное ведомство направило материалы в следственный орган для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность).

Кроме того, прокуратура через суд взыскала с муниципалитета в пользу ребенка 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Шумиха, Ольга Федорова

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