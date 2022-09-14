В курганском правительстве рассказали, когда начнется отопительный сезон

Отопительный сезон в Курганской области начнется без задержек. Об этом 14 сентября в ходе прямого эфира в пресс-центре регионального правительства заявил начальник ГЖИ региона Владимир Чупахин.

«Как в прошлые годы, отопительный сезон будет начат начат будет в установленные сроки. Опасений нет. 15 сентября – это для контрольная точка. Готовность к отопительному сезону, по нашим оценкам, на сегодняшний день составляет около 90 процентов. Отопительный сезон начинается по отслеживанию минимальной температуры 8 градусов тепла в течение 5 календарных дней», – сказал Чупахин, отметив, что не запрещается запускать тепло и раньше этого срока.

По словам главы ГЖИ, в Кургане есть ряд управляющих компаний, которые немного отстали от графика подготовки к отопительному сезону, но они подтягиваются.

«В частности, были опасения по компания «Восток Центр» не успеет подготовиться. Были срывы. Но за август они подтянули свои показатели по опрессовке системы отопления», – заверил Владимир Чупахин.

Курган, Ольга Федорова

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