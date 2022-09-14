В курганском депобре прекратили прием граждан из-за ковида

В Департаменте образования и науки Курганской области временно ограничили личный прием граждан в связи с необходимостью принятия мер по нераспространению коронавирусной инфекции. При этом, орган власти продолжает работать с обращениями граждан, – сообщается на страничке депобра в ВКонтакте. У зауральцев есть возможность направить письмо по почте, а также через сайт и социальные сети.

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф» на 14 сентября в регионе с диагнозом Covid-19 госпитализированы 43 человека, за последние сутки выявлено 285 новых случаев заражения.

Курган, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»