В Кургане создают пять пунктов для размещения беженцев с Украины

В Курганской области создается межведомственный оперативный штаб по оказанию помощи беженцам с Украины и Донбасса. Структура займется вопросами транспортировки граждан, прибывших в Россию в экстренном массовом порядке, их размещением в Кургане, содействием в трудоустройстве и оказанием иной помощи (медицинские услуги, зачисление детей в школы и детсады и т.д.).

«Финансовое обеспечение пребывания указанных граждан осуществлять из расчета 913 рублей в сутки на размещение на одного человека, 415 рублей в сутки на питание на одного человека», – говорится в постановлении курганского правительства. Пункты временного размещения будут созданы в селе Кетово (детские лагеря «Звездный» и «им. Н.Островского»), в селе Лесниково (оздоровительный лагерь «Романтика» и культурно-оздоровительный комплекс «Космос») и в Кургане (в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями).

В состав штаба войдут заместители губернатора, сотрудники практически всех департаментов и управлений правительства, уполномоченный по правам ребенка, главный санврач, представители УМВД, нацгвардии, Минюста, ПФР и Сбербанка.

Курган, Ольга Федорова

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