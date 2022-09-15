В курганском правительстве объединяют департамент и управление

В правительстве Курганской области объявлена очередная реорганизация. К департаменту агропромышленного комплекса, который возглавляет Павел Кощеев присоединяют управление ветеринарии (начальник Татьяна Сандакова). Объединение должно пройти до 1 декабря 2022 года.

«Считать департамент АПК правопреемником всех прав и обязанностей управления ветеринарии», – говорится в постановлении правительства, подписанном замгубернатора Константином Ермаковым.

Курган, Ольга Федорова

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