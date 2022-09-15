В Зауралье по требованию прокурора отремонтировали железнодорожные переезды

В Зауралье после вмешательства транспортного прокурора произведен ремонт пяти железнодорожных переездов. После проверки, которую провела курганское надзорное ведомство, выяснилось, что Варгашинской дистанцией пути Южно-Уральской железной дороги не соблюдались требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании железнодорожных переездов, расположенных в Половинском, Варгашинском и Кетовском районах.

«Так, на железнодорожных переездах имелись дефекты дорожного покрытия, возвышения междурельсового настила, что создавало угрозу возникновения аварийных ситуаций и транспортных происшествий», – сообщает уральская транспортная прокуратура. В адрес руководителя дистанции пути было вынесено представление. По результатам его рассмотрения не только произведен ремонт покрытия железнодорожных переездов, но и привлечены к административной ответственности два виновных должностных лица (ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ).

Курган, Ольга Федорова

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